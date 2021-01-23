英足盃︱阿仙奴作客缺奧巴美揚 遣副選負修咸頓衛冕夢碎 (22:11)

阿仙奴近6仗5勝1和不敗回勇，但今仗正選陣容跟上仗英超大勝紐卡素有7個變動，領隊阿迪達賽前解釋，隊長奧巴美揚因私人理由缺陣。小將伊美路維亦未列大軍名單，前場由尼基迪亞聯同復任正選的加比爾馬天尼利、韋利安及尼高拉斯比比攻堅。主隊修咸頓有早前染疫的射手丹尼艾格斯復任正選，禾確特續倒戈。

兵工廠已連續5場保持零失球，但今仗受壓下在25分鐘先失守，復任正選的中堅加比爾馬加希斯解圍傳中誤擺烏龍，半場落後0：1。換邊後初段，「聖人」有機會再下一城，但艾格斯半單刀施射中柱。尾段阿仙奴換入拿卡錫迪傾力反撲，但未能攻破主隊密集防線，終負0：1。兵工廠近7屆足總盃四度奪冠，今屆只踢兩場就結束衛冕之路。修咸頓晉身16強後，下月初將鬥狼隊。

狼隊在第4圈作客面對英格蘭第6級聯賽球隊佐利，僅靠小將域天拿攻入世界波小勝1：0。主力前鋒魯爾占美尼斯重傷長唞後，狼隊今落實從西甲的皇家蘇斯達，借用29歲巴西籍前鋒韋利安荷西至季尾，將披12號球衣；狼隊完季後優先買斷費為1900萬歐元（約1.79億港元）。

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