人權爭議｜英媒稱C朗棄5000萬年薪 拒當沙特旅遊大使 美斯同受邀 (20:21)

《每日電訊報》引述消息，沙特旅遊局計劃下月推出「Visit Saudi」活動，廣邀體壇名人成為生招牌，同時舉辦大型體育活動，以建立正面形象。他們向C朗招手，邀請他成為旅遊大使，合約年薪價值530萬歐元（約5000萬港元），但C朗已經拒絕，據報其宿敵美斯亦是獲邀的其中一名球星，但該報未有報道美斯取態。

至於美斯早前向對手畢爾包球員揮拳，被罰停賽兩場，西班牙足總駁回巴塞隆拿的上訴，意味這名阿根廷隊球星明晚無緣作客艾爾切。而足球遊戲《FIFA》公布年度最佳陣容，美斯意外地名落孫山，是《FIFA》自2009年推出Ultimate Team模式以來首次，C朗則續入選。「地上最強」在本年度最佳陣容無人入圍，皇家馬德里隊長沙治奧拉莫斯成唯一西甲兵。

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