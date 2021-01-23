港超｜傑志落實出征亞冠分組賽 東方偕理文分途征戰亞協 (17:50)

上季港超冠軍傑志今日（23日）正式確認，繼2018年後再戰亞冠分組賽。另外兩支港超球隊東方龍獅及理文，亦已收到亞洲足協來信確認，將會出戰亞協盃分組賽及附加賽；兩項盃賽抽籤同於下周三（27日）下午舉行。
傑志於2018年簽入烏拉圭隊名宿科蘭，並憑港足小將鄭展龍建奇功，在主場以1：0絕殺日職球隊柏雷素爾，首戰亞冠分組賽即取香港球隊首勝。2019年則在亞冠外圍賽次圈，作客互射12碼不敵馬來西亞球隊霹靂止步。「藍鳥」今年踏入創會90周年，早前簽入兩名「超級外援」，分別為前西甲兵巴爾拿及韓職老將丹恩奴域。據報傑志與馬來西亞的柔佛DT等隊同列抽籤第3檔次，亞冠分組賽抽籤將於下周三下午4時半舉行。
另邊廂，東方龍獅及理文近日已收到亞洲足協來信確認，將會出戰今屆亞協盃。上季香港足總盃盟主東方龍獅直接躋身分組賽東亞區J組，對手為台灣球隊南市台鋼、澳門球隊（未定）及附加賽勝方。上季港超殿軍理文取代散班的上季季軍富力R&F，今屆首戰亞洲賽，將於亞協附加賽與蒙古220體育會或澳門代表之勝方，爭逐J組分組賽最後一個名額。
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2018年 傑志首次出戰亞冠盃分組賽 在這個亞洲球會級別的最高舞台裡 我們吃過敗仗，亦創下過擊敗日本球隊的紀錄 6場分組賽，我們更了解香港與亞洲之巔的距離 就算遇到挫折，亦一直堅持追逐這個瘋狂的目標 2021年，傑志創會90周年 我們昂然重返亞冠盃分組賽 1月27日 下午4時半 分組抽籤 網上現場直播： https://youtu.be/D7eSb8Tlvmo #志在堅持 #wearekitchee
Posted by 傑志 Kitchee on Saturday, 23 January 2021