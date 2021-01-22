港超｜球員教練與球迷組織聯合聲明 促本月底獲准復操及下月中復賽 (21:25)

多名現役或前港超球員，包括胡晉銘、夏志明、謝德謙、陳偉豪，教練陳婉婷、文彼得及吳子維，還有身兼足總董事的陳志康，聯同「撐場大聯盟」、「香港力量」、「波台黐線佬」及「界限街藍浪」等多個球迷組織今晚在網上發布聯合聲明。

聲明提出，停賽至今令職業球員及港隊成員無法保持最佳狀態，影響港超及港隊備戰國際賽，球圈各持分者都覺得不可能無了期等待，呼籲港府在港超隊嚴守足總隔離泡泡措施前提下，盡快讓港超復操復賽，包括若每日確診宗數在100宗或以下，政府應同意安排所有球隊分批分時段到將軍澳足球訓練中心（FTC）或及賽馬會傑志中心，本月底起復操，以及下月中起在FTC閉門比賽；待每日確診宗數在50宗或以下，在指定康文署球場閉門比賽；每日確診宗數在10宗或以下，則最快3月重開球場有限度讓球迷入場。

港超對上一次比賽已是去年11月29日，由理文對東方龍獅。香港足總於12月中宣布賽事無限期押後，直至另行通知後，之後再未有更新任何爭取復賽資訊。而港府日前宣布重開球場復辦花市，球員卻仍未能使用球場訓練，引起球圈內猛烈抨擊。

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