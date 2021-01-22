西甲｜施丹確診明晚無緣征艾拉維斯　傳皇馬借奧迪加特予阿仙奴 (20:22)

西班牙《巴斯克日報》及《機密報》報道，去季被皇馬外借至皇家蘇斯達的馬田奧迪加特取得成功，但今季回歸後，卻因不受教練施丹重用而感到不滿，傳言欲與皇蘇再續前緣。由於皇馬拒絕皇蘇要求借用合約中，包括簽入奧迪加特的優先條款，故令只提及借用的阿仙奴捷足先登。

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阿仙奴本月有中場奧斯爾自由轉會，並與中堅柏柏斯達夫普路「和平分手」，後衛哥拉辛拿斯和威廉沙列巴則被外借，領隊阿迪達承認正物色新兵，卻稱「我此際不能談及其他球會的球員」。阿仙奴的皇馬借將施巴路斯則說：「年輕球員需要經常比賽。我不知道奧迪加特將會發生什麼事，但很明顯，任何想在馬德里取得成功的球員，都應抓住機會。」然而皇馬中場莫迪歷持相反意見：「我建議奧迪加特繼續努力，爭取在皇馬佔一席位，當上場時，就須展示為何能在這裏。」

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