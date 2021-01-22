英超｜曼城再損兵折將 迪布尼落實因傷唞2至3周 阿古路染疫 (17:43)

迪布尼於日前主場2：0擊敗阿士東維拉一役，上陣59分鐘因傷退下火線，據報經隊醫檢查，確認其大腿韌帶有輕微撕裂，預計至少要養傷2至3周，意味這名29歲比利時隊中場，將無緣周日足總盃第4圈作客英乙球隊車頓咸、未來兩周對西布朗、錫菲聯及般尼的3場聯賽，而且能否趕及在下月8日作客利物浦復出亦成疑問。

此外，早前因接觸確診者而正隔離的阿古路，昨在社交網透露在最新一次病毒檢測呈陽性，並出現一些病徵，需繼續隔離及等待康復。這名32歲阿根廷隊前鋒，自本月初後最近4仗都未列大軍名單，他亦將會錯過曼城未來兩周4場賽事。據統計，自去年1月22日後，阿古路已有一年沒在英超取得入球，今季兩個入球都是在歐聯取得。

至於曼城兩名守將拿樸迪及尼敦阿基，據報已接近傷癒，前者有望在周日足總盃復出。

其他報道：英超｜利物浦負般尼 主場68場不敗斷纜 高普：狂勝水晶宮後不再一樣

其他報道：意超盃｜祖雲第9次封王 C朗趕過比根膺入球王 捷克足總拒認：須多入62球