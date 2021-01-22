英超｜利物浦負般尼 主場68場不敗斷纜 高普：狂勝水晶宮後不再一樣 (16:50)

利物浦今仗有中堅祖爾麥迪比復出，亦改派奧歷治及阿歷士張伯倫代羅拔圖法明奴和穆罕默德沙拿，與沙迪奧文尼攻堅。總計「紅軍」全場控球率達73%，27次攻門也遠勝般尼，惟始終未能化為入球，更在83分鐘因門將艾利臣比加撲跌敵鋒艾殊利班尼斯被判12碼，後者親自操刀得手，令般尼自1974年9月以來首次由晏菲路球場凱旋，而紅軍則自2017年4月不敵水晶宮後，首次在主場敗陣。

紅軍近5場英超3和2負只入1球，高普說：「落敗是我的責任，已數仗食白果，實在難以解釋。談冠軍？多麼愚蠢的問題？毫無疑問，我們需要入球，要這樣就必須有改變。」紅軍在這段頹勢前，上月中曾在主場以7：0狂勝水晶宮，但高普說：「那場勝仗後，我們的球員再不一樣。他們的信心現在不是處於最高水平。」紅軍下仗是下周日足總盃作客曼聯，然後於下周四英超作客熱刺。

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