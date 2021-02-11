意超盃｜祖雲第9次封王 C朗趕過比根膺入球王 捷克足總拒認：須多入62球 (22:53)

C朗已85次為祖雲建功，連同士砵亭的5球、曼聯的118球、皇家馬德里的450球及葡萄牙隊的102球，不計業餘、非正式及友誼賽下，累積攻入760球，右腳、左腳和頭部入球分布是488、139及131球，手部/手臂和其他部位各1球，而其入球類別是陣地戰570次、12碼133次及罰球57次。下月初36歲的他說：「贏得這重要錦標有助改善球隊信心。米蘭雙雄非常強大，但意甲是長途賽，我們有衛冕的機會。」

捷克足總其後拒絕承認C朗的成就，指比根的總入球應是821球。比根過去曾先後代表奧地利、捷克及Bohemia and Moravia 出賽，而巴西球王比利於本月初，也在社交網稱曾入1283球，而另一巴西名宿羅馬里奧亦早已表明曾入逾1000球。

至於獲得首冠的派路則說：「贏得冠軍令我雀躍，這份美麗勝過自己當球員時。在意甲負國際米蘭後即返勝軌是重要的。我們必須展示尊嚴。」他又向曾與他一起捧起2006年世界盃冠軍的隊友、現為拿玻里教頭的加度素致歉，後者則提醒已連續3次對祖雲「宴客」的恩斯治尼不用自責。

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