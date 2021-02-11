西班牙盃｜皇馬爆大冷負丙組仔　施丹拒感羞恥　被批「執教生涯最糟糕敗仗」 (18:17)

皇馬此役正選陣容，與上周西班牙超級盃4強負畢爾包相比有9個調動，但仍有卡斯米路、費達歷高華維迪及盧卡斯華斯基斯等主力壓陣，並藉守將艾達米列達奧完半場前頂入領前，卻在80分鐘被艾高恩奴追平，兩軍需加時作賽。艾軍中場雷蒙盧比斯於109分鐘因侵犯卡斯米路「兩黃一紅」，隊友後衛桑安卻在115分鐘射入奠勝一球，使有賓施馬、夏薩特及卻奧斯等後備入替的皇馬，宣布無緣16強。

其他報道：亞冠盃｜亞冠下周三抽籤 傑志料4月底出征分組賽

西班牙《世界體育報》賽後以「羞辱」來形容皇馬出局，《阿斯報》則稱「丟面」，但教練施丹賽後說：「我們預期取勝，因為對手是西丙球隊。不用為賽果感羞恥，事情要發生的終會發生，球員亦已盡力爭勝。若己隊能入第2球，對方門將又沒有兩至3次精彩撲救，賽果便不一樣。這就是足球，但我必須負責。」至於帥位問題方面，施丹坦言現在非常冷靜，又對未來幾天或發生的事情拭目以待。

另外，維拉利爾在西甲被末段有球員領紅的客軍CF格蘭納達逼和2：2，未能趕過巴塞隆拿升上第3，但仍壓同分的西維爾排第4。

其他報道：英超｜普巴世界波助曼聯反勝富咸返榜首 曼城輕取維拉取6連勝

其他報道：中超︱內地律師稱廣州隊等易名或違法 質疑中國足協或鬧笑話