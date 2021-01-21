泰國羽賽｜李卓耀挫5號種子晉8強 伍家朗出局續備戰年終賽（附精華） (18:48)

世界排名第20的李卓耀，今日在16強挑戰排名高14位的基丁安東尼，首局一度落後至10：17，但及時回勇連取6分，後上以21：19先贏一局。基丁以21：13扳平局數，但李卓耀於決勝局大勝21：12，繼前年香港公開賽決賽後，再次擊敗該印尼隊星將。

自世巡賽於2018年改制以來，李卓耀首闖1000級別賽事8強，明天和丹麥隊球手維汀哈斯爭入4強之餘，同時為總決賽資格全力搶分。總決賽下周三於曼谷同一場館上演，李卓耀目前積分排第14，仍有望爭入由前8球手合演的賽事。

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至於位列7號種子港羽一哥伍家朗，以13：21、11：21不敵中華台北隊球手王子維，16強下馬。家朗上周於泰國賽首站奪亞後，年終賽排名由第9躍升至第5，勢可奪得入圍此年度盛事。

混雙方面，鄧俊文/謝影雪以20：22、17：21惜負韓國隊的高成炫/嚴惠媛，連續兩站無緣8強。

李卓耀擊敗基丁安東尼賽事精華

HIGHLIGHTS | Must watch showdown between 🇮🇩 Anthony Sinisuka Ginting 🆚 Lee Cheuk Yiu 🇭🇰 in a repeat of the Hong Kong Open 2019.#HSBCbadminton #BWFWorldTour #ToyotaThailandOpen pic.twitter.com/QdGRLR22eU — BWF (@bwfmedia) January 21, 2021

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