泰國羽賽｜李卓耀挫5號種子晉8強 伍家朗出局續備戰年終賽（附精華） (18:48)

世界排名第20的李卓耀,今日在16強挑戰排名高14位的基丁安東尼,首局一度落後至10:17,但及時回勇連取6分,後上以21:19先贏一局。基丁以21:13扳平局數,但李卓耀於決勝局大勝21:12,繼前年香港公開賽決賽後,再次擊敗該印尼隊星將。

自世巡賽於2018年改制以來,李卓耀首闖1000級別賽事8強,明天和丹麥隊球手維汀哈斯爭入4強之餘,同時為總決賽資格全力搶分。總決賽下周三於曼谷同一場館上演,李卓耀目前積分排第14,仍有望爭入由前8球手合演的賽事。

相關報道:泰國羽賽|伍家朗輕取東道主闖16強 周凱華加籍徒弟淘汰混雙港將

至於位列7號種子港羽一哥伍家朗,以13:21、11:21不敵中華台北隊球手王子維,16強下馬。家朗上周於泰國賽首站奪亞後,年終賽排名由第9躍升至第5,勢可奪得入圍此年度盛事。

混雙方面,鄧俊文/謝影雪以20:22、17:21惜負韓國隊的高成炫/嚴惠媛,連續兩站無緣8強。

HIGHLIGHTS | Must watch showdown between 🇮🇩 Anthony Sinisuka Ginting 🆚 Lee Cheuk Yiu 🇭🇰 in a repeat of the Hong Kong Open 2019.#HSBCbadminton #BWFWorldTour #ToyotaThailandOpen pic.twitter.com/QdGRLR22eU

— BWF (@bwfmedia) January 21, 2021