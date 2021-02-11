NBA｜籃網「三巨頭」首並肩合轟96分 力戰兩次加時不敵騎士 (19:18)

28歲星級控衛艾榮，本月初起以私人理由，合共缺席球隊7場賽事，其間一度與會方失聯，其間被指積極參與黑人平權事務，更出錢為去年被警暴致死的費洛伊德家人買屋。昨日終告歸隊的他，今早即復出與杜蘭特及新加盟的夏登，首以「三巨頭」姿態並肩出戰，雖然全場3人合轟96分，其中夏登更貢獻「三雙」，但在第4節及首次加時的最後一擊均錯失絕殺機會下，終戰至第2次加時，被主隊控衛悉士頓射入4個關鍵3分球，最終騎士在這名22歲新星帶領下，以12分之差力克籃網，終止後者四連勝走勢。

對於「三巨頭」首擊落敗而回，是役倒戈的艾榮不以為然，更盛讚母會的後輩道：「我必須稱讚一下悉士頓的表現，他的潛質毋庸置疑。說實話，一場勝負不代表什麼，球隊仍在摸索階段，整體表現仍是理想的，相信未來將會令人興奮。」不過，主帥拿殊則對表現不太滿意，認為麾下在出手決定上有待改善，但他坦言落敗屬平常事，更重要是球隊能持續進步。

同日賽事方面，達拉斯獨行俠新星盧卡當錫取下生涯第20次「三雙」，率軍作客以124：112擊敗印第安那溜馬，結束三連敗頹勢。至於奧蘭多魔術則憑小將高爾安東射入絕殺3分球，作客以97：96險勝明尼蘇達木狼。而費城76人主場以117：109挫波士頓塞爾特人，升上東岸榜首。

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