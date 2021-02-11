英超｜普巴世界波助曼聯反勝富咸返榜首 曼城輕取維拉取6連勝（附精華） (16:57)

曼聯面對排尾三的富咸，在開賽5分鐘一次佈越位失敗，被主隊前鋒盧卡文輕鬆破網。第50次為紅魔上陣的般奴費南迪斯其後遠射中柱不入，但他在21分鐘傳中，富咸門將艾路拿擋出不遠，被其巴黎聖日耳門前隊友卡雲尼門前掃入，這名烏拉圭隊射手，4個英超入球均在作客時取得，半場打和1：1。

換邊後65分鐘，近况回勇的保羅普巴在禁區外轟入世界波，加上紅魔尾段多次化解富咸攻勢，最終反勝2：1，除了今季聯賽第7次反勝，紅魔已一年在英超作客不敗，跨季17場13勝4和，追平隊史在1998年12月至99年9月的聯賽最長作客不敗紀錄。

普巴近3仗入2球，今仗除了入球奠勝，在攻守多項數據俱佳，包括9次奪回球權及4次成功搶斷成功，領隊蘇斯克查大讚普巴無所不能：「他可以創造機會及射門，又能夠踢中路和邊路防守，關鍵在於要讓他找到狀態，現在他就是這樣，踢得非常出色和投入。」

另邊廂，曼城憑貝拿度施華在79分鐘攻入今季聯賽首個入球，終止14場聯賽入球荒，加上根度簡於補時射入12碼，主場以2：0擊敗阿士東維拉，聯賽6連勝兼第10場保持不失球，各項賽事已9連勝及16場不敗。

另外，今仗是維拉自本月初爆疫以來，經過兩仗延期後首場聯賽，不過賽後焦點落在曼城首個入球，疑身處越位位置的洛迪卡斯簡迪搶去泰朗明斯腳下球再傳交貝拿度施華建功，並沒有翻看視像裁判（VAR），維拉領隊甸恩史密夫更因此向球證投訴而被逐離場，他賽後批評該入球有效是「荒謬的決定」。曼城領隊哥迪奧拿僅稱：「我沒有看到這個入球有問題，但我知道維拉為這入球抱怨。是否應該要有VAR？我不太清楚球例和當時具體情况。」哥帥亦確認比賽時因傷換出的基爾獲加及奇雲迪布尼料無大礙。

曼聯昨被李斯特城超越，賽前再被曼城一度超前，今季英超完成接近一半賽程後，已有9隊曾進佔榜首。曼聯19戰40分，僅領先李斯特城及踢少一場的曼城2分。蘇斯克查也稱目前不會談論爭冠，只會踢好每場比賽：「這是一個難以預料的球季。」

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