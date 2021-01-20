中超︱內地律師稱廣州隊等易名或違法 質疑中國足協或鬧笑話 (22:24)

中國律師陳俊在微博發文，稱這個中國國務院頒佈的規定，條文指明「縣級以上地方行政區劃名稱、行業或者經營特點」不得作為商號。以廣州隊的「廣州足球俱樂部」為例，廣州為地名，足球俱樂部則是行業，因此會變為無名氏。即使是鄰會廣州城（前稱廣州富力），也因為扣減「廣州」後，商號不足兩個字而出現問題。他稱，各隊在再易名之前，或要以代號出賽，質疑中國足協或鬧出如「91440101783794467C隊主場坐鎮天河體育場」的笑話。

至於天津泰達今日改名為天津津門虎一事，料不受上述影響。《人民日報》海外版今日發表評論寫道：「中國足球現在需要摒棄浮躁、沉下心來，從『改名』這樣的『小事』做起。」評論同時表揚大連人建立中性名稱先河。

另外，北京國安後衛金玟哉傳獲歐洲球會招手，內地傳媒稱會方收到合適報價的話，可以放走這名韓國隊主力。

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