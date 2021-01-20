英超︱車路士慘負李斯特城 勢外借新星湯姆利再惹眾怒 (18:54)

車路士今仗開賽6分鐘便失守，被尼迪迪在無人看管下射遠柱彈入，占士麥迪臣完半場前再為李斯特城射成2：0，職業生涯首次連續3場聯賽建功。「狐狸」下半場有馬克艾拜頓越位食詐糊，兩軍再無入球下，李斯特城淨勝兩球，以19戰38分升上榜首。車路士今季對陣前8球隊未嘗一勝，近5次作客亦只曾在上仗擊敗富咸，賽後19戰只得29分，排在第8位。

車仔領隊林柏特賽後承認，能否保住帥位已非自己掌握之內，他又稱：「我不想怪罪球員，因為我有責任，但有球員確實未符水準。我們的球員很年輕，不可能要求他們一天內就成為泰利，現在要接受挫敗，變得更強。」車路士近况備受批評，高價新援表現欠奉再成話柄，近日更傳出23歲的湯姆利，將被外借至AC米蘭。

意媒今日報道雙方已達成協議，湯姆利外借至AC米蘭半季，合約更有300萬歐元（約2820萬港元）買斷條款。湯姆利本是林柏特愛將，曾在打比郡跟隨對方，上季他在車路士雖表現搶鏡，但在堤亞高施華來投後，失去正選位置。

AC米蘭發展總監馬甸尼近日表明，這名新星是球隊重要拼圖。不少藍戰士球迷在網上留言，形容借走湯姆利是可笑決定，有人更留言稱「史上最佳後衛馬甸尼對湯姆利高度讚賞，但車路士只將他列為後備。」

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