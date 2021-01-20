意盃︱羅馬出局兼違規換6人 季內兩度離奇犯錯 方辛卡帥位危 (20:04)

羅馬開賽僅15分鐘便兩度失守，完半場前憑羅倫素柏歷堅尼的入球破蛋，換邊後再靠米希達利恩的入球扳平，令兩軍在法定時間賽和2：2。然而「首都狼」在加時接連犯錯，先有後衛基安盧卡文仙尼及門將包盧比斯在30秒內先後領紅被逐，繼而在已用盡5個換人名額下再作調動，由小將羅渣伊賓尼斯入替柏度洛迪古斯。史柏斯亞把握優勢，憑丹尼爾華迪及沙普拿拉各建一功，鎖定4：2的勝局。史柏斯亞隊史第2次在意盃三連捷後晉級8強，對手將是上屆冠軍拿玻里。

據意大利傳媒報道，羅馬教練團隊誤以為加時可增添換人名額（5+1）的球例適用於意大利盃，惟事實上賽會今屆未有應用新例。意大利足總的文件亦顯示，第4球證沒有責任就換人調動提示。意大利足總已就事件展開調查，若裁定違規，羅馬將被判罰0：3敗陣。主帥方辛卡賽後稱：「我們將作內部檢討並研究責任誰屬，無疑這是有問題的。」《米蘭體育報》則報道，「首都狼」高層早已有意換帥，是次罕有犯錯勢加速換帥進程，祖雲達斯前帥沙利及艾歷尼均成繼任人選。

羅馬今季並非首度違反球例，在去年9月於聯賽作客維羅納時，便違規派出未有在一隊註冊的中場阿馬度迪亞華拉上陣，其後被判罰以0：3敗陣。

其他報道：羽毛球｜葉姵延出櫃獲港將祝福 鄧謝配偕李卓耀泰國賽次站過關

其他報道：東京奧運丨被指東奧或取消 河野太郎批評外媒斷章取義