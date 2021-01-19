意甲︱伊巴謙起孖寫多項紀錄 AC米蘭凱旋迎文迪蘇傑加盟（附精華） (19:43)

作客的AC米蘭賽前與次席的國際米蘭同分，今仗更有查漢奴古及迪奧靴南迪斯染疫缺陣，惟未有影響39歲射手伊巴謙莫域表現，他開賽7分鐘操刀極刑得手先開紀錄，換邊後更突破對手防線，在禁區內接應助攻破網。AC米蘭其後雖有中場沙利麥卡斯侵犯對手領紅被逐，但最終仍鎖定2：0的勝局，賽後18戰得43分，續以3分優勢力壓國際米蘭位列榜首。

梅開二度的伊巴謙莫域今季聯賽上陣8仗攻入12球，追平荷蘭隊名宿雲巴士頓在1992/93球季創下的隊史，球員生涯亦連續23年均有進帳。此外，AC米蘭跨季16場作客賽事不敗，更是意甲自採取3分制後的最長紀錄，聯賽作客連續19場取得入球亦追平隊史。

然而伊巴謙莫域謙稱對手並非容易應付：「我們早知道要面對難以應付的球隊，而且自受傷後，我缺陣了57天，但球隊小將推動我繼續進步。我們距離冠軍並不遠了，但這意味將要迎接最大的考驗。」這名39歲瑞典名將亦提及今日加盟球隊的克羅地亞隊前鋒文迪蘇傑：「我期待與他合作，我們將是令人聞風喪膽的組合。」

另外，國際米蘭昨宣布將於3月更改隊名，由「FC Internazionale Milano」易名為「Inter Milano」，會徽亦將有改動。而暫列第18位、護級形式水深火熱的拖連奴，宣布解僱去年8月上任的主帥甘柏奧路，並由熱拿亞前帥尼高拿接掌救亡。上仗首都打吡慘敗予拉素的羅馬，則證實中場尼高路辛尼奧路感染新冠病毒，正居家隔離。

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