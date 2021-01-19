羽毛球｜葉姵延出櫃獲港將祝福 鄧謝配偕李卓耀泰國賽次站過關 (17:13)

33歲的「黑妹」日前上載與女友合照，慶祝相戀7個月，昨日再在社交網撰文感激外界祝福。她首次公開承認同性戀情，表示已不再懼怕：「咁多年來我都將性取向收到好埋好埋，直至呢段日子發生咗好多事，令我唔再害怕，勇敢承認同面對所有。」

她又鼓勵同性戀者要堅定地面對困難，又強調無論性取向如何，「黑妹依然係黑妹」。她上載圖片及帖文後，獲羽毛球隊隊友黃永棋、已退役的潘樂恩等送祝福，她的好友兼前賽艇港將李嘉文，亦有留言以示支持。「黑妹」曾奪亞運1銀1銅，亦是2009年東亞運金牌功臣，現時女單世界排名53位。

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她未有出戰泰國羽毛球公開賽，一班隊友則在當地展開次站賽事。「左手配」鄧俊文/謝影雪上周因次圈對手的教練確診，為安全計退賽，今站重返賽場狀態未受影響，在混雙首圈面對東道主組合僅花24分鐘，便以局數21：13、21：6取勝。

男將李卓耀則苦戰1小時16分鐘，戰至決勝局刁時以22：20，反勝荷蘭隊球手過關，躋身16強。女單代表張雁宜稍後出戰港產加拿大籍球手李文珊，而上站勇奪男單亞軍的伍家朗亦會在明天上場。

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