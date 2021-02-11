NBA｜咖哩仔領軍第4節絕地反擊 勇士終止湖人五連勝 (15:27)

賽前兩連敗的勇士作客西岸榜首「紫金軍團」，主隊首節有舒路達轟入14分，安東尼戴維斯亦交出6次助攻，創個人單節新高，以12分優勢進入第2節，半場續領先64：48。「咖哩仔」和威金斯（Andrew Wiggins）第3節發力，合轟23分收窄差距，但勇士在最後一節再落後至83：97，最終居里單節攻入8分及兩次助攻祖利蒙特格連，而勒邦占士最後0.5秒3分球不入。勇士反勝115：113，重返勝軌。

「咖哩仔」攻入全場最高26分的，他在賽後稱：「我們喜歡這種後上反勝的感覺。」勇士另有3將上雙，湖人則有安東尼戴維斯做出「雙雙」17分、17個籃板，古斯馬亦交出15分、10個籃板，並有「大帝」占士等3人上雙。

今日同樣後上反勝的還有邁阿密熱火，在占美畢拿及泰萊希路等主將缺陣下，仍以113：107氣走到訪的底特律活塞。而布魯克林籃網雖續有艾榮缺陣，但新兵夏登在紐約主場出賽，和杜蘭特合轟64分，以125：123險勝密爾沃基公鹿。夏登前球隊侯斯頓火箭則有奧拉迪普地標戰射入32分及9次助攻，但仍以120：125作客不敵芝加哥公牛。

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