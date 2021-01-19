英超｜奧巴美揚梅開二度 阿仙奴返聯賽榜前半頁 奧斯爾送祝福 (11:58)

兵工廠由拿卡錫迪任正箭頭，奧巴美揚、伊美路維及布卡約沙卡從後支援，「喜鵲」則遣哥林威爾遜伙安祖卡路爾堅攻。上半場互無紀錄，奧巴美揚於易邊後5分鐘，接應湯馬士柏迪長傳，為主隊打開紀錄。伊美路維10分鐘後交出助攻，布卡約沙卡破網，奧巴美揚再在67分鐘奠勝。阿仙奴賽後以27分升上第10，今季首次進佔聯賽榜上半頁，而紐卡素近7輪不勝，以19分排第15。

今季高價來投的柏迪，月初傷癒後首獲正選，交出加盟後兼職業生涯首個助攻。阿迪達滿意這名中場的表現，並表示：「真高興，他的影響力很大，為球隊帶來與別不同的東西。他在慢慢進步，但仍需受保護，因為之前錯過了很多比賽。」他又解釋，奧巴美揚於79分鐘被換走並非受傷，只是對方需要上廁所。

至於19歲青訓產物布卡約沙卡上季升上一隊後，至今參與11個英超入球（5入球、6助攻），成第4名20歲以下槍手創此佳績。年長一歲的伊美路維第三度於英超助攻沙卡，成歷來首對英格蘭隊拍檔，未滿21歲已合力炮製3個英超入球。

今仗亦是奧斯爾離隊後，阿仙奴的首次賽事。他日前已飛抵土耳其加盟費倫巴治，今晨分身不暇，支持新東家出戰土超賽事之餘，亦不忘在Twitter為效力7年的舊會打氣，寫道：「不管身在何方，我會一直支持我的槍手，祝好運！」

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