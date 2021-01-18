英超｜阿仙奴攻守兩將傷癒　強陣迎紐卡素　傳馬德里雙雄斟拿卡錫迪 (23:15)

阿仙奴vs.紐卡素 now621台 周二凌晨04：00直播

基蘭泰亞尼於1月9日，協助阿仙奴在足總盃淘汰紐卡素後證實小腿受傷，無緣上輪英超與水晶宮互交白卷後，會方證實他今仗有望復出，而在足總盃對紐卡素熱身時觸傷足踝的前鋒加比爾馬天尼利，亦將可候命。此外，湯馬士柏迪上仗後備上陣約20分鐘後，並沒出現不良反應，相信明晨可復任正選，與格列沙加坐鎮中場。

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奧巴美揚據報此役將由左路移入中路攻堅，意味拿卡錫迪需退居後備，有傳後者與領隊阿迪達關係欠佳，據報向這名法國隊前鋒招手的包括西甲馬德里體育會及皇家馬德里。馬體會已有迪亞高哥斯達「和平分手」，皇馬亦有盧卡祖域以借將身分回巢法蘭克福，故此雙雄均需補入前鋒。

紐卡素近6場英超2和4負，令布魯士成為包尾球隊錫菲聯的韋達及車路士的林柏特後，被炒英超領隊的第3熱門。此外，前阿仙奴名將韋舒亞，今日以自由身加盟英冠球會般尼茅夫，簽約至季尾。這名29歲中場去年被韋斯咸放棄後賦閒至今。

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