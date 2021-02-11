西班牙超級盃丨巴塞反負畢爾包失冠　美斯球會生涯首領紅　朗奴高文：他被無數次侵犯 (18:43)

美斯因傷缺席淘汰皇家蘇斯達的西超盃準決賽，今仗復出領軍，藉前線拍檔基沙文在40和77分鐘兩度領前，卻被畢爾包中場迪馬高斯及鋒將維拿利巴分別於42和90分鐘兩度扳平，使兩軍需加時作賽。93分鐘，畢爾包前鋒伊拿基威廉斯禁區內射世界波中內柱彈入，以3：2反敗為勝。

惟全場焦點在補時1分鐘發生，美斯與維拿利巴無球在腳下互有動作，前者最後揮右拳猛力打中對方後腦倒地，球證捷西斯文沙奴查看視像裁判（VAR）後，向美斯直接拔紅，亦是這阿根廷隊球星球會生涯首次被逐，連同兩場國際賽則三度被趕出場。美斯今次有機會被罰停賽4場，依次是西班牙盃作客哥尼拿、西甲作客艾爾切、迎戰畢爾包和出征貝迪斯。

巴塞教練朗奴高文回應美斯今次的粗暴行為道：「我明白美斯為何這樣做。我不知道他曾被侵犯多少次。當你盤球推進期間，對手不斷犯規，便會有這正常反應。」去夏走馬上任的朗奴高文錯過首次帶領巴塞奪冠，畢爾包新帥馬些連奴卻只領軍3次便取得首個錦標。55歲的他本月初取代被革職的加利坦奴成為新帥，「地標戰」西甲主場負巴塞2：3，之後在中立場上演的西超盃連勝皇家馬德里和巴塞，帶領球隊第3次封王。然而奠勝功臣伊拿基威廉斯說：「我們能在這裏角逐冠軍，實須感謝加利坦奴和他的教練團隊。」畢爾包與巴斯克區鄰會皇蘇去季一起打入西班牙盃決賽，但因新冠疫情未改善，至今仍未交鋒。

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