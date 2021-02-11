數讀雙紅會丨利物浦近3輪食白果平衛冕隊紀錄 蘇帥嘆曼聯失機被藍月追趕 (14:09)

今晨「雙紅會」大戰前，曼聯相隔3年多重登榜首，利物浦只落後3分，令這場宿敵對決變成爭標前哨戰。到訪的曼聯上半場有般奴費南迪斯主射罰球斜出，易邊後再近門施射，被艾利臣比加撲出。堤亞高艾簡達拿隨後起腳回應，但被迪基亞阻擋。保羅普巴於末段幾乎為曼聯「破蛋」，近門起腳卻未能逃過艾利臣十指關。兩軍互無紀錄，下周一（25日）凌晨將在足總盃第4圈再交鋒。

數讀英超「雙紅會」

3：近5季聯賽「雙紅會」第3次踢成0：0，是兩軍此前48季於頂級聯賽交手的總和

3：利物浦連續3場聯賽沒入球，是歷來第3支英超衛冕球隊遇此情况

4：拉舒福特上半場已4次越位，為今季單場越位次數最多的球員

16：曼聯連續16場英超作客賽事不敗，僅差一場即追平隊史紀錄

68 ：利物浦連續 68 場英超主場不敗

曼聯賽後以18輪37分續居榜首，但領隊蘇斯克查感失望：「對手承受傷兵問題，我們卻未能乘勢擊敗他們。比賽初段發揮亦欠理想，我想球隊上下都對此感失望，而不只對賽果，但有這感覺是好事。」

紅軍則以18輪34分跌至第4，雖然將聯賽主場不敗紀錄延至68場，但近3輪均食白果，為16年來首次。主帥高普承認近數周發揮未如理想，但不會就此受打擊：「很難簡單解釋，我們有能力全取3分，但就是未能入球。這是足球的一部分，就如你也無法解釋，為何有時無論任何角色起腳也輕易破網，像上月對水晶宮（大勝7：0）一仗。」

「雙紅會」握手言和，最大得益者就是曼城。緊接上場的「藍月」，有中堅史東斯攻入加盟以來的聯賽首球，且一不離二，加上根度簡與史達寧的遠射，主場大勝水晶宮4：0，各項賽事近15場不敗且只失3球。兩個月前排第13的他們，現只落後鄰會曼聯兩分，少踢一場，取得爭標主動，本月餘下賽程亦不難應付，但下月起會連鬥利物浦、熱刺、阿仙奴、韋斯咸及曼聯，當中亦夾雜足總盃及對慕遜加柏的歐聯16強賽事。

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