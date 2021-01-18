英超︱熱刺45年來作客首挫錫菲聯 卡尼建功看齊C朗蘇拿 (00:02)

熱刺正選陣容與上場英超打和富咸有3個調動，左閘賓戴維斯及翼鋒貝雲積擔正外，後衛祖朗頓也第2次在聯賽任正選。熱刺上半場控球率達62%，但6射3中與7射2中的錫菲聯不相伯仲。甫開賽5分鐘，熱刺前鋒孫興慜開角球予奧里亞頂入打開紀錄。

40分鐘，熱刺箭頭哈利卡尼射成2：0，完結上半場。卡尼成為列斯聯名宿維度卡後，首個連續6場在約克郡比賽取得入球球員。該名澳洲隊名將在2003年3月至8月間在約克郡「士哥」。此外，卡尼亦成為第18個在禁區外攻入至少20個英超入球的球員，追平基斯坦奴朗拿度及蘇拿的成績。

下半場接戰，錫菲聯憑鋒將麥哥迪克59分鐘追回一球，但熱刺中場尼當比利在3分鐘後，於禁區內左路起右腳妙射，「笠死」錫菲聯門將蘭斯達爾，終助熱刺以3：1勝出，逾45年來首次從錫菲聯凱旋。錫菲聯賽後19戰續得5分，落後得16分的尾四球隊般尼11分，護級形勢相當不妙。

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