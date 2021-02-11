雙紅會第205回︱重溫歷年經典 史高斯揮拳領紅 蘇亞雷斯拒與艾拉握手 (22:32)

利物浦vs.曼聯 now611/621台 周一凌晨00：30直播

2014年3月16日——英超 曼聯0：3利物浦

利物浦當年2月起打出一波十一連勝走勢，作客奧脫福一戰3次獲判12碼，謝拉特射入其中兩次，並親吻鏡頭。惟紅軍當季季尾對水晶宮被逼和3：3，落後曼城兩分屈居亞軍，「3S」亦在當季拆伙。

2012年2月11日——英超 曼聯2：1利物浦利物浦前鋒蘇亞雷斯首循環涉種族歧視曼聯後衛艾拉，因而被罰停賽8場。阿蘇次循環賽前拒與對方握手，最終利物浦在他入球下仍落敗。艾拉完場後在他面前慶祝，引發雙方衝突。

2007年3月3日——英超 利物浦0：1曼聯

曼聯中場史高斯不忿沙比阿朗素犯規而揮拳報復，86分鐘被逐，但客軍補時憑後衛奧沙混戰絕殺利物浦。

2002年12月1日——英超 利物浦1：2曼聯

利物浦門將杜迪克痾蛋，令當年被稱為「水貨」的烏拉圭籍射手科蘭執雞，登陸英倫後首次梅開二度，助曼聯贏2：1。

1991年10月6日——英超 曼聯0：0利物浦

雙紅會對上一次同時是榜首戰是30年前，兩隊最終賽和0：0。曼聯當季屈居列斯聯之下，得末代英甲亞軍，利物浦只得第6。

1977年5月21日——英格蘭足總盃決賽 曼聯2：1利物浦

雙紅首次會師盃賽決賽，曼聯最終在隊長布肯帶領下贏2：1，粉碎利物浦及奇雲基瑾當年三冠王美夢。

其他報道：NBA｜夏登為籃網首擊取三雙挫魔術 揚言三巨頭合體令對手聞風喪膽

其他報道：澳網｜第3班專機發現確診者 球手斥賽會防疫指引一改再改