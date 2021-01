澳網｜第3班專機發現確診者 球手斥賽會防疫指引一改再改 (21:00)

澳網昨日有3班專機發現共4名確診者,47名球手抵埗即被送往酒店隔離,未來14天未能訓練。澳洲傳媒報道,昨日再有一班從多哈出發的專機,發現有乘客對新冠病毒呈陽性,但未知身分。英媒報道,此班專機乘客多為剛於迪拜完成外圍賽的球手,意味他們即使在外圍賽晉級,亦有機會無緣出戰2月8日展開的主賽圈。

相關報道:澳網|兩班專機有人確診 47球手抵埗即隔離 包括前一姐艾莎蘭卡

昨日發現確診者的兩班專機,其中一名染疫者為加拿大籍新星安祖絲古的教練,需要隔離的包括日籍球星錦織圭、前一姐艾莎蘭卡等名將。不少球手批評賽會防疫措施一改再改,例如未被告知一人確診,全機乘客均要隔離,又表示如早得知此例,便不會冒險出發,換來犧牲狀態的機會。

其他報道:NBA|夏登為籃網首擊取三雙挫魔術 揚言三巨頭合體令對手聞風喪膽

其他報道:泰國羽賽|伍家朗不敵前一哥安賽龍 首奪世巡賽1000級別亞軍

Been trying to change the room for a 2 hours already ! And no one came to help due to quarantine situation🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/LAowgWqw58

— Yulia Putintseva (@PutintsevaYulia) January 16, 2021