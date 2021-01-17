澳網｜第3班專機發現確診者 球手斥賽會防疫指引一改再改 (21:00)

澳洲傳媒今日（17日）報道，再有一班澳洲網球公開賽專機發現確診者，是兩天內第3班專機發生同類事件。據報最新專機主要接載外圍賽球手，並需要加入62名隔離球手行列，未能復操。
澳網昨日有3班專機發現共4名確診者，47名球手抵埗即被送往酒店隔離，未來14天未能訓練。澳洲傳媒報道，昨日再有一班從多哈出發的專機，發現有乘客對新冠病毒呈陽性，但未知身分。英媒報道，此班專機乘客多為剛於迪拜完成外圍賽的球手，意味他們即使在外圍賽晉級，亦有機會無緣出戰2月8日展開的主賽圈。
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昨日發現確診者的兩班專機，其中一名染疫者為加拿大籍新星安祖絲古的教練，需要隔離的包括日籍球星錦織圭、前一姐艾莎蘭卡等名將。不少球手批評賽會防疫措施一改再改，例如未被告知一人確診，全機乘客均要隔離，又表示如早得知此例，便不會冒險出發，換來犧牲狀態的機會。
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