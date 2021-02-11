NBA｜夏登為籃網首擊取三雙挫魔術 揚言三巨頭合體令對手聞風喪膽 (19:50)

夏登日前如願離開侯斯頓火箭，在一宗四方交易中轉投籃網，與艾榮及杜蘭特合組「三巨頭」。雖然艾榮仍未歸隊，但夏登今早與昔日奧克拉荷馬雷霆的老拍檔杜蘭特及謝夫格連一同正選，他上陣40分鐘，貢獻32分、12個籃板及14次助攻，成為聯盟史上首名為新東家首仗便取得「30+三雙」的球員，加上杜蘭特亦取得個人今季新高的42分，領軍主場以122：115擊敗魔術，取下三連勝。

首仗即有上佳發揮，夏登表示：「我感覺很好，場上的化學作用已經不錯，我們要持續強勢。」被問到仍以私人理由缺陣的艾榮時，他揚言若三巨頭一起上陣，「將是令對手懼怕的時刻」。此外，在夏登的交易中由籃網加盟印第安那溜馬的利華特，在體檢後發現腎臟有腫瘤，將無限期缺陣並接受治療，會方亦發聲明祝願對方盡快康復。

同日賽事方面，波特蘭拓荒者憑李拿特攻入36分，領軍主場以112：106挫阿特蘭大鷹隊。火箭則作客以91：103不敵聖安東尼奧馬刺。

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