轉會｜奧斯爾倒數時計暗示投費倫巴治 英媒：周日抵土耳其體測 (16:13)

奧斯爾今季未被阿仙奴領隊阿迪達列入大軍，一直盛傳這名周薪達35萬鎊（約370萬港元）的球星本月勢遭放棄，與他頻密扯上關係的是費倫巴治，後者的總監安利日前更透露，球會與奧斯爾「從未如此接近」；奧斯爾亦稱對方就是土國的皇家馬德里。

雙方今日似達水到渠成的階段。在奧斯爾回應費倫巴治的Twitter訊息中，既有土國歌曲《come with the day and night》，也有漏斗倒數時計的符號，似決定離開阿仙奴，事實是他已沒為「兵工廠」上陣10個月。雖然他在社交網的簡介仍寫上阿仙奴球員，但據報今日料會身在土國，勢在日內投入新東家懷抱。

另據英國《太陽報》報道，阿仙奴周一英超主場迎戰紐卡素，奧斯爾會在今天向隊友告別。他在2013年由皇馬加盟阿仙奴，披甲254次入44球，曾奪3次足總盃和1次社區盾。

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