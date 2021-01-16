輪椅攀登｜黎志偉支撐10小時嘆已盡力 勉港人疫境自強 (23:37)

黎志偉今早10時15分起步，約晚上8時半因風勢太大中止，當時已攀登超越250米，距離終點約50米。他由兩名工作人員護送到防火層，稍息及飲用熱水後重展笑容，其後到天台接受傳媒訪問時，透露攀至中段，團隊見風勢太強曾建議終止，但被他拒絕，無奈最終仍無法完成挑戰，黎志偉表示：「我仍有體力，甚至已說服身體不要再抽筋，但無奈太大風，沒想到是這原因要停下。無論如何，我已盡了全力；香港人過了這麼艱難的2020年，祝福大家新一年繼續前進。」

上月聖誕節踏入38歲的黎志偉，在2011年遇車禍致下半身癱瘓，但當時為出生不久的愛兒重新振作，轉型為輪椅攀登者，今日亦獲兒子到場支持。相較2016年底成功攀上獅子山，當時由「獅頭」下100米起步，相隔4年攀越逾倍高度，他談及未能完成挑戰時，哽咽道：「非常不想放棄，但人生就是這樣充滿遺憾。如今體能已不如從前，不知會否有下次機會再挑戰，現在要先沉澱，短期內不會再作挑戰。」

大會在記者會上公布累積捐款達275萬港元，協辦的華懋集團承諾作「配對捐款」，即黎志偉為香港大學矯形及創傷外科學系最少籌得550萬港元，捐款截止日期至下月6日。

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