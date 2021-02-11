輪椅攀登｜黎志偉堅持10小時攀250米 難敵強風中止挑戰 (20:42)

38歲的黎志偉今早10時15分乘天氣回暖，挑戰攀登高319米、位於荃灣的如心廣場。他出發前表示天氣合適，然而中午後風勢加劇，天文台下午2時半顯示陣風風速達每小時42公里，當時黎志偉爬至約半程，多次因大風而停下，又向團隊表示吹到「wing wing哋」。

作為全球首名挑戰攀登摩天大廈的輪椅人士，他的這次壯舉全程吸引不少途人駐足，亦有入住廣場上蓋酒店的住客，在窗戶貼上「加油」等打氣標語。黎志偉攀至225米時休息，表示手掌開始抽筋及長滿水泡，但仍希望盡力完成。他在休息45分鐘後再出發，挑戰約75米的最終路程，但入夜後氣溫下降，風勢亦再增強，在完成250米後，攀登繩因風勢太強打結，令他無法前進，需由兩名工作人員送回室內，當時距離起步已10小時13分鐘。

今次挑戰同時為香港大學矯形及創傷外科學系籌款，用作購買「機械腳」等復康儀器，助脊髓損傷患者及行動不便病人再次「行走」。直至今日下午5時半，累積捐款突破250萬港元，華懋集團承諾作「配對捐款」，即黎志偉最少已籌得500萬港元。

相關報道：輪椅攀登：圖輯｜黎志偉起步攀上如心廣場 天公造美盼4小時登頂（附直播連結）

其他報道：NBA｜夏登開腔稱有負火箭 球迷反應兩極 艾榮疫下開P罰390萬