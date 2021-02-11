NBA｜夏登開腔稱有負火箭 球迷反應兩極 艾榮疫下開P罰390萬 (17:06)

夏登的轉會鬧劇兩天前告終，他沉默兩天後，今晨（16日）在社交網撰文告別火箭。他在文中寫道：「你們改變了我的人生，在我成為得分王、MVP之前，就已經無條件地相信我。我付出精神與靈魂，希望為這座城市帶來光榮，但我失敗了，我確實虧欠了大家。這不是道別，我會回來償還一切的。」

不少火箭球迷留言打氣，祝福他轉投籃網後，能夠如願贏得總冠軍，亦有球迷不為所動，斥責他效力火箭8年以來，只懂批評隊友，沒有帶來成功。夏登早在今季開始前鬧離隊，一度缺席季前集訓，卻被拍到出席派對，因違反防疫指引，季初須隔離未能上陣。他昨日向傳媒否認欠尊重，認為日前批評球隊「未夠班」，是因部分隊友仍年輕，相反自己陪伴球隊高低起跌，明白球隊位置。

夏登轉投籃網後，若能通過病毒檢測，明早有望首度上陣，與杜蘭特合力主場迎戰魔術。三巨頭的另一成員艾榮，則因早前被拍到除罩現身生日派對，被聯盟罰款50萬美元（約390萬港元），他亦會放棄缺陣數仗的比賽薪金。據報他將在周六歸隊，但須先通過檢測才能披甲。

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