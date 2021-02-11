意甲︱AC米蘭傳免費簽文迪蘇傑 國米班主蘇寧有意賣盤 估值84億獲接洽 (19:48)

AC米蘭據報因早前未能借用皇家馬德里前鋒盧卡祖域，轉向文迪蘇傑埋手。後者去夏與卡塔爾球會艾杜哈尼約滿，已半年未落班，有傳他接受200萬歐元（1880萬港元）薪酬的半年合約，已做初步體檢。這名34歲克羅地亞前國腳，料需與另一老將伊巴謙莫域爭前線正選，後者在《羅馬體育報》訪問中稱，自己「不想墮進陷阱，無法逃離」，暗示或如上季一樣，季尾才與球會商討續約。

至於AC米蘭以先借後買形式簽入拖連奴中場美迪，「紅黑軍」據報可在季尾以800萬歐元（7520萬港元）買斷這名26歲法國球員。

國米方面，中資大股東蘇寧集團據報有意賣出手頭全數68.5%股份，國米行政總裁馬路達亦稱不排除此舉。英國《金融時報》指，英國及瑞典都有私募基金接洽交易，而蘇寧對國米估值高達9億歐元（84.6億港元），但未知香港公司ISC會否出售剩餘約三成的股份。

另外，最後兩支意大利盃8強代表出爐，阿特蘭大主場3：1淘汰卡利亞里，而史帕爾爆冷作客2：0擊敗薩斯索羅，成為意乙獨苗。

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