賽車︱陸奇尼染疫隔離 料可與諾利斯趕及F1冬測前康復 彼德漢素14度稱霸達喀爾 (18:03)

23歲的「陸仔」表示,自己數日前曾接觸確診者,已即時自行在摩納哥的家中隔離,但最新一次病毒檢測仍呈陽性,並已有輕微病徵。至於之前4位曾受感染的F1車手中,麥拿侖的諾利斯仍未康復。今季F1因澳洲站延期,季前測試亦延至3月中才在巴林舉行,因此兩人仍有望在下月尾之前康復,抵達當地檢疫。

本年首項車壇大賽,達喀爾拉力賽則在今日於沙特阿拉伯完成,有「達喀爾先生」之稱的法國籍名將彼德漢素第12站雖慢近3分鐘得第3,但總成績仍以近14分鐘勝出汽車組,連同早年在電單車組賽事,第14次稱霸此賽事,刷新個人保持的紀錄。

電單車組則由阿根廷籍的賓拿維迪斯(Kevin Benavides)首次掄元,惟賽會在電單車組衝線後不久,公布第7站炒車的法籍業餘車手Pierre Cherpin,在今日由沙特轉送法國期間,於醫療專機不治,終年52歲。是這項賽事連續兩年有參賽者喪生。

