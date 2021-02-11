賽車︱陸奇尼染疫隔離 料可與諾利斯趕及F1冬測前康復 彼德漢素14度稱霸達喀爾 (18:03)

23歲的「陸仔」表示，自己數日前曾接觸確診者，已即時自行在摩納哥的家中隔離，但最新一次病毒檢測仍呈陽性，並已有輕微病徵。至於之前4位曾受感染的F1車手中，麥拿侖的諾利斯仍未康復。今季F1因澳洲站延期，季前測試亦延至3月中才在巴林舉行，因此兩人仍有望在下月尾之前康復，抵達當地檢疫。

本年首項車壇大賽，達喀爾拉力賽則在今日於沙特阿拉伯完成，有「達喀爾先生」之稱的法國籍名將彼德漢素第12站雖慢近3分鐘得第3，但總成績仍以近14分鐘勝出汽車組，連同早年在電單車組賽事，第14次稱霸此賽事，刷新個人保持的紀錄。

電單車組則由阿根廷籍的賓拿維迪斯（Kevin Benavides）首次掄元，惟賽會在電單車組衝線後不久，公布第7站炒車的法籍業餘車手Pierre Cherpin，在今日由沙特轉送法國期間，於醫療專機不治，終年52歲。是這項賽事連續兩年有參賽者喪生。

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