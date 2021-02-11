NBA｜艾榮失蹤期間現身平權會議 籃網總經理:他仍渴望回到球場 (18:47)

艾榮自戰畢該仗離開大軍後，會方便與他失去聯絡，而在他失蹤期間更被爆出他新年與家人開派對涉違防疫規定受查。不過，直至當地時間12日，他卻突然現身一個由紐約曼哈頓地區檢察官候選人阿布絲（Tahanie Aboushi）發起的視像會議，與著名演員仙菲亞歷遜（Cynthia Nixon）等人討論有關以改革刑事司法制度來爭取平權的事宜。消息指他這段期間均積極參與相關事務，此舉惹來不少球迷不滿，著名ESPN記者史堤芬史密夫更怒斥對方收高薪卻不務正業，「應立即宣布退役」。

如今籃網迎來夏登矢志組「三巨頭」爭標，卻遇上艾榮失蹤鬧劇，球隊總經理施恩馬斯今開腔：「毫無疑問，會方對此感到失望。但我知悉他仍渴望回到球場，希望盡快可與隊友一起作戰。」

此外，夏登與火箭幾近反面下離隊，惟據報他原定在侯斯頓開設的餐廳「Thirteen」仍將在本月22日開業，對此不少當地人紛紛在其開業前，便於當地的飲食指南網站予以劣評，外界料其生意定必隨着夏登離隊而大受影響。

至於今日賽事方面，火箭在夏登離隊後首戰，雖有禾爾亦告避戰，但仍作客以109：105擊敗聖安東尼奧馬刺；而波特蘭拓荒者主場以87：111大敗予印第安那溜馬一戰，中鋒紐基在第3節一次防守時弄傷右手手腕退下火線，傷勢未明。

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