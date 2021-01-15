西超盃｜皇馬不敵畢爾包無緣衛冕 夏薩特成箭靶 施丹籲予耐性 (13:49)

4強戰今晨在中立場上演，衛冕的「銀河艦隊」挾各項賽事9場不敗出擊，但開賽18分鐘失守。丹尼卡利路截得盧卡斯華斯基斯的傳球，前傳予禁區頂的魯爾加西亞，後者單刀射成1：0。20分鐘後，華斯基斯於禁區內踢跌敵衛恩尼高馬天尼斯，球證直指12碼點，魯爾加西亞操刀中鵠，助畢爾包半場領先兩球。

皇馬易邊後全力反撲，雖有賓施馬於73分鐘追回一球，仍以1：2告負，無緣再鬥死敵巴塞隆拿。畢爾包將在下周一決賽火併「地上最強」，爭逐新帥馬些連奴本月初上任後首項錦標。

夏薩特是役數據乏善可陳，上陣67分鐘3射1中，僅1次關鍵傳送，被西班牙傳媒質疑不值1億歐元（約9.4億港元）身價。施丹則力撐：「對他來說，最重要是建立信心，需要一點一滴累積，大家要有耐性，因為大家都希望見到最好版本的夏薩特。」

他又承認球隊今仗早段受壓，但認為易邊後有所改善，堅稱出局並不等同失敗：「今仗並非失敗，不肯嘗試和搏盡才是失敗。人生就是如此，我們會盡力爭勝，但沒可能一直如意。」當記者問到落敗後會否「有手尾跟」，施丹憤然回應：「你想怎樣？要我們放棄餘下球季嗎？外界將有更多閒言，但我們會繼續努力。」中堅華拉尼半場退下火線，施丹稱對方腳部受傷，不能繼續作賽，但沒交代傷情。

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