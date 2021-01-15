英超丨阿仙奴四連勝結束 阿迪達憂球員再「跌watt」 (11:51)

兵工廠近來表現回勇，此前英超三連勝，周日於足總盃第3輪亦順利過關，惟今晨於英超未能保持勇態，在主場受制於水晶宮的密集防守，即使下半場換入傷癒的今季新兵湯馬士柏迪，仍束手無策，全場11次射門比對手少1次。兩軍最終互交白卷，各得1分；阿仙奴賽後以18場24分續排第11位，水晶宮則少1分排第13。

阿仙奴雖然自2016年10月以來，首次在各項賽事連續4場不失球，但近5次在聯賽鬥水晶宮未嘗一勝。阿迪達稱麾下出現疫態：「我們製造不少機會，但欠缺射門質素。賽程密集，我們亦為此付出代價，很多球員都很疲憊，而之前有段時間正因為疲態，令我們不斷失球。」

蘇格蘭隊左閘基蘭泰亞尼因肌肉疲勞避戰，今仗由美蘭尼爾斯頂上，但後者表現平平。阿迪達稱：「在我們的進攻部署中，泰亞尼擔當重要角色，能帶來真正威脅。」泰亞尼今日將再接受磁力共振檢查，阿迪達希望對方盡快歸隊，但暫未有復出日期；阿仙奴將在下周二（19日）於英超主場再鬥紐卡素。

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