英超｜熱刺被逼和排第6　摩帥:失球本可避免　廠兵柏迪勢復出迎水晶宮 (23:17)

熱刺前鋒哈利卡尼於25分鐘頭槌建功領前，但在74分鐘被富咸前鋒艾雲卡華利路扳平完場，亦是熱刺今季第5場領先下被逼和的英超賽事。領隊摩連奴說：「基本上，這是開季以來同樣的故事。我們上半場本可藉多個機會了結對手，卻再一次輸了一個本可避免的失球。就算我們不入第2球，亦不能失球。你必須保持不失和不犯錯，今次有個別球員出錯。」

摩帥承認，即使落後的富咸下半場表現有改善，但熱刺門將洛里斯沒有任何撲救。此外，熱刺出現尷尬一幕，中堅艾歷迪亞曾受傷倒卧底線，卻負傷爬回場中，迫使球證吹停比賽。另外，熱刺名宿羅拔士質疑摩帥，稱對方未兌現承諾，上仗足總盃大勝馬連後稱讚中場迪利阿里，但沒讓他在今仗披甲。曾效力熱刺的中場奧哈拉則稱，此役未有以加里夫巴利、盧卡斯莫拉或拉美拿擔任右翼，卻改用中場穆沙施素高串演該位置令人費解。

曼城的菲爾科頓同日完半場前妙射得手，助曼城以1：0擊退白禮頓，亦是這名英格蘭隊中場連同聯賽盃及足總盃，近6場賽事個人的第4個入球，他賽後說：「實在感到曼城已返回最佳表現，我們已從近期賽果重拾信心，我為這支球隊自豪。」領隊哥迪奧拿表示，麾下必須像這仗的表現般，爭取繼續勝出。

此外，阿仙奴周五凌晨迎戰水晶宮時，勢有今季新兵湯馬士柏迪傷癒復出坐鎮中場，他於去年12月初對熱刺受傷後一直避戰；水晶宮領隊鶴臣則確認中堅加利卡希爾可隨隊候命，但另一守將馬馬度沙高續因傷缺陣。

其他報道：新冠肺炎｜兩屆溫網冠軍梅利確診 盼趕及康復出戰澳網

其他報道：巴甲｜空難後再遇會長染疫亡 查比高恩斯克服逆境升班