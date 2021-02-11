泰國羽賽｜對手教練確診准續戰 港隊鄧謝配無奈退賽 伍家朗李卓耀明日8強內訌 (20:00)

泰國羽毛球公開賽展開後，防疫措施備受爭議。賽會昨晚公布一名德國隊教練，以及一名法國隊職員確診，但德國隊組合雖與該名教練一同訓練，但今日續獲准出賽。港隊反映後，賽會未改變決定，「鄧謝配」為減低感染風險無奈退出，令這對德國隊組合不戰而勝。

港隊總教練何一鳴稱，一切只以球手安全為先：「昨晚看到國際羽聯的檢測變動，已馬上追問這對德國隊組合是否要隔離，但賽會回覆只有同房及拍檔才算密切接觸者，教練只是一同訓練，不算密切接觸。香港之前有跳舞群組，又有勞工群組，根據指引，對密切接觸的定義不同，我們為安全起見只能退賽。」

位列8號種子的鄧謝配退出，將續留泰國準備下一站賽事。何一鳴稱，已向賽會反映，研究如何改進安排，亦強調港隊出征以健康為首要目標，退賽是為保護運動員。

世界排名第8的伍家朗苦戰中華台北隊的王子維，戰至第3局刁時以22：20險勝；另一港將李卓耀則以直落兩局，淘汰馬來西亞隊的劉國倫，明日與伍家朗「內訌」爭入4強。

其他報道：新冠肺炎｜兩屆溫網冠軍梅利確診 盼趕及康復出戰澳網

其他報道：NBA｜夏登投籃網結束轉會鬧劇 火箭「表弟」斥舊隊友欠尊重