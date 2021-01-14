德國盃｜拜仁相隔17年首負低組別球隊　費歷克亡羊補牢急練防守 (21:00)

拜仁有羅拔利雲度夫斯基及謝路美保定等退居後備，但有門將紐亞、中場甘美治、湯馬士梅拿、利萊辛尼及基拿比等擔正，後者在14分鐘先開紀錄，卻在37分鐘被基爾前鋒巴迪爾斯扳平。48分鐘，拜仁藉利萊辛尼主射罰球得手再度領前，卻在90分鐘被敵軍守將侯基華爾追和2：2。

兩軍加時後賽果不變，需互射12碼定勝負。兩軍首5輪悉數射入，之後為拜仁主射的馬克洛卡被對方門將基利奧斯擋出，巴迪爾斯最後操刀得手，令拜仁「即時死亡」，爭取3連冠夢碎，寫下球隊在此項盃賽20年來最差成績。他們上周於德甲第15輪以2：3敗走慕遜加柏，在聯賽只曾兩場保持不失，累計失24球是1981年以來同期最多。

主帥費歷克說：「我們為賽果震驚，極之令人失望。球隊必須分析這仗，在防守上做得好些、向對手施壓，最後的防線須更堅實。這會是我們的訓練重點，亦是周五和周六重要的工作。」

湯馬士梅拿則說：「我們上半場未能把握更多入球機會，這是運滯的，犯錯後更被基爾懲罰；球隊出局令人沮喪和苦澀。」拜仁目前在德甲領前次席的RB萊比錫兩分。

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