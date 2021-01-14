巴甲｜空難後再遇會長染疫亡  查比高恩斯克服逆境升班 (17:45)

查比高恩斯於4年前遇上空難，球員、職員及隨隊記者共71人離世，但球隊大換班下仍在巴甲征戰兩季，直至2019年因只列尾二而降至巴乙。他們昨日在聯賽以2：1擊敗費古倫斯，提早4輪鎖定升班資格。球會會長Paulo Magro上月因感染新冠病毒病逝，會方在篤定升班後發表聲明，感激球員在逆境堅持：「在這情况之下走到這裏，確實比我們想像的更艱難，但有了決心、團隊精神和努力，加上來自天上的力量，我們兌現了承諾。」

球隊主帥Umberto Louzer則提醒球員勿慶祝，因為終極目標是以冠軍身分升班。空難倖存者只餘隊長Alan Ruschel仍在征戰職業聯賽，31歲的他上月續約至季尾，目前正在養傷，未知會否隨隊重返巴甲。

查比高恩斯發生空難後3年，阿根廷籍前鋒伊美利安奴沙拿（E沙拿）於2019年，亦在出發加盟當時征戰英超的卡迪夫城時，在英倫海峽遇空難離世。下周四（21日）為E沙拿的死忌，卡迪夫城表示希望在月底成立E沙拿基金，在球員的家鄉興建球場。

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