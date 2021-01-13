日乙｜中山雅史任磐田山葉助教 本田圭佑抵埗日內投葡超隊 (17:56)

中山雅史近年為沼津青藍征戰日丙，但都是為轉型教練鋪路，去年3月考獲日本最高級別教練牌照，便是證明之一。他早前約滿這支日丙球隊後未有續約，會方今日宣布他離開球會，中山雅史其後證實此事：「近6季，我擔任球會的U18教練，很高興看到青年成長，終有一天我會再回來。」

他再於磐田山葉的官網公布，相隔12年重返球隊：「我會全力協助監督鈴木政一，一同助球隊升上日職。」中山雅史為日本國家隊征戰13載，上陣53場入21球，在日職亦創下多項入球紀錄。曾與中山雅史在國家隊並肩的森保一稱，對舊隊友執教磐田山葉感驚訝，但認為他勝任有餘：「他的經驗豐富，能感染年輕人，希望他能以影響力帶動下一代，為國家隊孕育新前鋒。」

至於盛傳轉戰葡超的中場本田圭佑，已在當地時間周二抵埗，料在日內公布加盟葡超球隊樸迪莫倫斯。他上月與巴甲球隊保地花高解約，近年足跡遍及意甲、澳職等球隊。

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