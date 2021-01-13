英超︱曼聯等足逾3年 「雙紅會」前登榜首 普巴奠勝再暗示留隊 (11:12)

曼聯今仗有停賽3場期滿的卡雲尼復任箭頭，但包括哈利馬古尼的詐糊，久未能打破悶局。直至71分鐘，普巴接應拉舒福特右路傳中，禁區內窩利，經般尼球員輕微改變方向後入網。客軍小勝後，以3分反壓利物浦上榜首，除了是球隊自2017年9月後首次，以17輪或之後階段計，更是名帥費格遜離任後最佳。

曼聯季初曾以1：6大敗予熱刺，排名一度低見第15位，但近11輪贏9場，主帥蘇斯克查認為是到訪宿敵利物浦、上演「雙紅會」的最佳時機：「沒有其他更好的了，我們狀態、體能理想，也餓波。球員也想繼續進步，相信對陣現任冠軍，能考驗他們。」他又指稱奠勝的普巴與球隊一樣，已克服季初低潮，普巴則希望「專注至季尾」，又謂「球隊贏波就會高興」，疑反駁經理人早前暗示會離隊的傳聞。

另外，紐卡素翼鋒賴恩費沙今晨上半場兩黃一紅，主隊錫菲聯憑多打一人優勢，由隊長比利沙柏73分鐘射入12碼，獲得今季首勝，但仍敬陪末席，距離安全區9分。愛華頓則首次在卡維特利雲及李察利臣同時缺陣下，靠伊禾比及米克堅尼的入球，作客2：1挫狼隊，近6輪5勝升上第4，只落後曼聯4分。

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