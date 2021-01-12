羽毛球︱世巡賽泰國站開鑼 港隊張吳配響頭炮 混雙闖次圈 (16:59)

港隊相隔10個月重返國際賽，出戰於曼谷「隔離泡泡」上演的世巡賽。同為25歲的張德正和吳詠瑢攜手出擊，以21：8、21：14淘汰新西蘭隊組合，打入混雙次圈。緊接上場的港隊唯一女單代表張雁宜面對李文珊，以17：21失落首局，第2局亦一度落後至9：15，但及時回勇力追至19：19，但在3次「刁時」後仍惜負22：24。

此外，印度羽總證實該國兩名球手於曼谷確診，包括女單世界排名20的Saina Nehwal，及男單排名28位的HS Prannoy，二人已即時退賽，送院隔離最少10天。Saina Nehwal昨午在Twitter分享接受賽前病毒檢測的片段，確診消息今午傳出後，她控訴賽會安排混亂，稱一直沒收到檢測結果，直至賽前熱身才接獲通知，而她的丈夫兼男隊隊友Parupalli Kashyap被列為密切接觸者，亦被要求退賽。

據國際羽聯最新聲明，除上述兩名印度隊球手外，德國隊及埃及隊各有一名球員的樣本呈陽性，但再化驗後呈陰性，今日需再檢測。

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