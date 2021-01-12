英足盃︱「雙紅」第4圈抽籤狹路相逢　修咸頓料為補賽押後下周英超 (12:16)

曼聯5日後將作客利物浦上演英超榜首大戰，但在再下周末的足總盃第4圈將主客交換，移師紅魔主場奧脫福擺陣。雙方過去在足總盃的對賽以曼聯佔優（8勝3和5負），近4次均由主隊勝出，勝方將在第5圈對韋斯咸或英甲唐卡士打。「鎚仔幫」在今晨抽籤前以1：0險勝全國聯賽（第5級）球隊史托港。

現時仍有一場第3圈賽事未上演，《The Athletic》稱，修咸頓下周中對列斯聯的英超或延期，好讓他們在第4圈前，與近日爆疫的英甲對手梳士貝利補賽。惟未能落實的話，兩軍勝方暫定下周末鬥衛冕的阿仙奴一仗亦要順延。

其他報道：NBA︱熱火爆疫被隔離 76人塞爾特人各僅8將候命 賽會堅稱不暫停球季

其他報道：日職｜不老傳奇三浦知良再續約 將54歲踢日職：對足球渴望熱情仍在增加