英足盃︱「雙紅」第4圈抽籤狹路相逢　修咸頓料為補賽押後下周英超 (12:16)

曼聯5日後將作客利物浦上演英超榜首大戰,但在再下周末的足總盃第4圈將主客交換,移師紅魔主場奧脫福擺陣。雙方過去在足總盃的對賽以曼聯佔優(8勝3和5負),近4次均由主隊勝出,勝方將在第5圈對韋斯咸或英甲唐卡士打。「鎚仔幫」在今晨抽籤前以1:0險勝全國聯賽(第5級)球隊史托港。

現時仍有一場第3圈賽事未上演,《The Athletic》稱,修咸頓下周中對列斯聯的英超或延期,好讓他們在第4圈前,與近日爆疫的英甲對手梳士貝利補賽。惟未能落實的話,兩軍勝方暫定下周末鬥衛冕的阿仙奴一仗亦要順延。

其他報道:NBA︱熱火爆疫被隔離 76人塞爾特人各僅8將候命 賽會堅稱不暫停球季

其他報道:日職|不老傳奇三浦知良再續約 將54歲踢日職:對足球渴望熱情仍在增加

Here's your Official #EmiratesFACup fifth round draw ✨ pic.twitter.com/dFqzZ4WxDx

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 11, 2021