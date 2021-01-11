英超︱維拉爆疫續隔離　熱刺周三改補賽迎戰富咸　摩帥突讚阿里專業 (22:18)

維拉疫情嚴重，日前英格蘭足總盃第3圈被迫遣青年軍上陣，結果慘負客軍利物浦。據報維拉一隊及領隊甸恩史密夫需隔離至周五，故周三難迎戰熱刺，英超賽會遂改由熱刺迎戰富咸。此役原於去年12月30日舉行，但因富咸當時疫情問題而延期。富咸上周六才在英足盃激戰120分鐘作客險勝昆士柏流浪，而下仗應是周六英超迎戰車路士。

相關報道：英足盃︱業餘隊馬連不敵熱刺 賺300萬解疫下財困 摩連奴響應捐助

此外，熱刺在英足盃作客以5：0淘汰利物浦市業餘隊馬連，領隊摩連奴賽後突稱讚被他抨擊多時的中場迪利阿里：「我為他的專業及態度而非常高興。若他周三再次披甲，我不會驚訝。」另外，曼城在英足盃大勝英冠的伯明翰，主帥哥迪奧拿賽後指缺陣的阿古路，因與新冠病毒患者接觸，需隔離10天，將無緣英超迎戰白禮頓和水晶宮。此外，列斯聯下半場19分鐘內連失3球，爆大冷作客以0：3負英乙球隊卡維尼。

其他報道：NBA︱熱火爆疫被隔離 76人塞爾特人各僅8將候命 賽會堅稱不暫停球季

其他報道：日職｜不老傳奇三浦知良再續約 將54歲踢日職：對足球渴望熱情仍在增加