高球︱PGA錦標賽取消特朗普球場主辦權　稱「有損品牌形象」 (17:56)

PGA美巡賽早在2014年，已公布明年5月的第104屆PGA錦標賽，在新澤西州Bedminster的特朗普國家高球會舉行。惟賽會今日（11日）發聲明指，續在此地辦賽「將損害品牌形象，並引發PGA部份工作的可持續性風險」，行政總裁Seth Waugh更向美聯社表示與特朗普支持者闖入國會有關：「我們在一個別人製造的政治局勢中，身為機構、品牌及會員的代理人，就上周三的悲劇事件，最好、亦唯一可行的保障方法，是不在Bedminster辦賽，因為損害是可能無法補救的。」

PGA取消特朗普名下球場辦賽權並非沒有先例，2015年的PGA錦標賽便原本在特朗普洛杉磯球場上演，但最終改在威斯康星州另一球場。WGC錦標賽便是由2017年起，終結逾50年由特朗普邁阿密一個球場的主辦權，改到在墨西哥城上演，並正式命名為WGC墨西哥錦標賽。

另外，PGA今晨完成夏威夷冠軍錦標賽，美國球手英格利殊（Harris English）與智利的尼爾文（Joaquín Niemann）同以低標準25桿的267完成72洞，前者憑附加洞勝出，打破7年錦標荒。

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