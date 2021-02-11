意甲︱C朗759球並列史上入球王　社交網避談里程碑冀延續勇態（附精華） (17:09)

賽前有馬菲斯迪歷特染疫的祖雲達斯，今晨面對薩斯索羅變陣，法保達等小將獲上陣機會，前線則由C朗及保羅戴巴拿合作攻堅。兩軍半場互交白卷，惟客軍中場奧比安完半場前領紅，埋下敗陣伏線。換邊後祖雲達斯先憑丹尼路雷斯打破僵局，客軍一度憑射手迪費爾追成1：1，但艾朗藍斯在82分鐘破網，加上C朗在補時階段殺入禁區射遠柱入網，領軍鎖定3：1的勝局。祖雲達斯賽後16戰得33分，以1分落後多踢1場的羅馬位列第4。

連同球會賽及國家隊賽事，第1037次上陣的C朗取得759球進帳，追平上陣495場並取得相同入球數量的已故足壇名將比根，並列足壇史上入球王。或許早前被C朗超越的巴西隊名宿比利曾稱，連同友誼賽等自己累積攻入1283球，暗示自己才是紀錄保持者，C朗賽後在社交網未有談及紀錄，僅稱是役取勝對球隊相當重要，冀延續勇態。此外，戴巴拿此役上半場末段觸傷膝部退下火線，據報並無大礙。

其餘賽事方面，榜首的AC米蘭以2：0擊敗作客的拖連奴，聯賽17戰得40分鞏固榜首優勢，以3分領先同日作客賽和羅馬2：2的次席球隊國際米蘭。AC米蘭全取3分之餘，焦點亦落在傷癒復出的伊巴謙莫域身上。這名39歲瑞典籍前鋒在85分鐘後備上陣，在場邊熱身時更曾踢腿至隊友頭部的高度，足證狀態依舊。拉素作客則以2：0輕取帕爾馬，為下仗首都打吡與羅馬交手壯聲威。費倫天拿則在主場以1：0險勝卡利亞里，聯賽近3仗不勝走勢告終。紫百合亦勢將是役未有上陣的後衛普爾列路拿出售予馬賽，轉會費據報約1200萬歐元（約1.13億港元）。

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