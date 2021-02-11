英足盃︱業餘隊馬連不敵熱刺 賺300萬解疫下財困 摩連奴響應捐助 (12:16)

身處英格蘭北超聯西北區甲組的馬連，與熱刺跨聯賽相距160位，創造英足盃史上最大差距的對賽。惟第一個具威脅攻勢由這支利物浦市郊球隊炮製，前鋒Neil Kengni於19分鐘遠射中楣彈高，熱刺門將赫特再將球拍出底線。即使有球迷在場外帶同利物浦領隊高普的人像紙牌到場助興，但兩隊實力分野其後展現，卡路士雲尼斯奧斯13分鐘內連中三元，盧卡斯莫拉建功，以及16歲小將艾菲迪雲（Alfie Devine）創下隊史最年輕入球紀錄，助熱刺最終5球輕勝晉級。

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馬連雖然神奇之旅結束，但網上賣出3萬張虛擬門票兼抽獎券，料帶來30萬鎊（約316萬港元），即等同球隊兩年半班費的收入，以解疫情下這支低組別球隊的財困危機。熱刺主帥摩連奴也有支持，並稱：「不過我中獎的話，應該不能為他們領軍，因為與熱刺的季前集訓重疊。」他是役派上迪利阿里等正選，加里夫巴利等亦後備落場，全隊賽後送上球衣，馬連的領隊表示欣賞摩帥認真重視今仗。

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