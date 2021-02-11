NBA︱千禧後雙星爭輝 小波爾締最年輕三雙紀錄 希路31分破個人新高 (19:08)

黃蜂憑藉5將上雙，主場以113：105挫鷹隊，取得三連勝，路斯亞攻入全場最高23分，但風頭難及改寫NBA歷史的拿美路波爾。這名應屆選秀探花昨早後備上陣25分鐘締「準三雙」，今早乘勇再取22分、12個籃板、11次助攻，終收穫職業生涯首次「大三元」，以19歲140日成NBA歷來最年輕者達此佳績，將魔術控衛富斯的舊紀錄推前177日。

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「三波仔」談及紀錄時表現冷靜，只稱屬能力範圍之內，「知道早晚會發生」；反觀主教練保列高難掩興奮：「他的表現不像一個19歲新秀，你們正目睹的實屬罕見。」對手鷹隊的崔爾楊格亦盛讚道：「他善於傳球、搶籃板，亦很聰明，累積更多經驗後，將在NBA得心應手。」

至於今季開局表現未如理想的熱火，今日面對有比爾和「二少」韋斯特布克避戰的巫師，作客以128：124險勝。下周滿21歲的希路獨取全場最高的31分，刷新個人新高，亦搶得9個籃板，他亦續是隊史上唯一一人於21歲前單場入30分，今仗是第2次締此佳績；而陣中球星占美畢拿亦收穫26分、10個籃板及9次助攻的「準三雙」。

熱火明早迎戰波士頓塞爾特人，但後者主力塔圖證實感染新冠病毒，據報沒病徵，但須隔離10至14天。綠軍另有6人已確診或被列為密切接觸者，加上傷兵，明早一仗或只得8人候命，僅達賽會要求。

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