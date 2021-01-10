西甲｜基沙文起孖盼新年轉運 巴塞大勝續追皇馬 施丹：雪戰致失分 (16:27)

巴塞是役有基沙文貢獻一傳兩射，前場拍檔美斯亦起孖，向主場的格蘭納達派4蛋，賽後18戰以34分排第3，落後皇家馬德里3分，但較少踢3場的馬德里體育會仍落後4分。在各項賽事連續8場食白果的基沙文，結束入球荒後表示：「之前不太順利，現在看來好轉了，希望可以繼續下去。我們需要這3分，要繼續贏波保持氣勢，以後每仗也要全取3分。」美斯為巴塞累計攻入48個罰球，超越C朗為球會攻入的47球，前者今季共入11球，亦成西甲歷來首人連續15季取得雙位數入球。

西班牙多個地區受暴風雪吹襲，皇馬於香港時間今晨4時作客奧沙辛拿，但較原定計劃遲4小時抵埗；場監賽前檢查草地，認為比賽可如常進行，但當時草地仍有積雪，比賽期間亦再下雪，兩軍最終悶和0：0。

馬體會原定昨晚迎戰畢爾包一仗因天氣延期，皇馬則以18戰37分續居次席，施丹賽後炮轟賽會：「經歷這一切後，我們覺得這不是足球比賽，賽事理應延期。當時比賽環境惡劣，我將向賽會投訴。」

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