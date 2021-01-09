英足盃︱維拉落敗無阻小將搶鏡　誤換職業首戰球衣 尷尬向法賓奴取回 (17:35)

維拉一隊有多名職球員感染新冠病毒，全軍被隔離，是役要由青年軍頂上，最年長的正選球員只得20歲。雖然他們4分鐘已被客軍前鋒沙迪奧文尼破門，並持續捱打，但巴利41分鐘接應長傳，突破紅軍防線單刀，助維拉半場爆冷與利物浦打和。直至60分鐘，韋拿杜姆、文尼及穆罕默德沙拿5分鐘內各有進帳，利物浦在賽果上仍算大勝4：1。

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是役主角巴利賽後與利物浦中場法賓奴交換球衣，但經球隊職員提醒後，立刻跑回球員通道，向法賓奴取回首場職業戰的球衣作紀念。他去年在西甲勁旅巴塞隆拿青訓度過5個月後，以88萬鎊（約926萬港元）轉投維拉，今仗身穿61號球衣，開賽早段亦曾獨自博得角球。他賽後在閉門的維拉公園稱：「我想我的家人在扳平時應該在電視機前尖叫了，這是人生暫時最值得自豪的一剎，當時還以為己隊有機會贏出。」

維拉下周對熱刺的英超聯賽暫舉行成疑，球隊現時只得奧尼屈堅斯及基倫戴維斯兩名健康的中鋒，一旦再有傷停，巴利有望在之後的比賽被列入比賽大軍。

至於今晨另一場英足盃，狼隊憑翼鋒艾達馬查奧爾打破10個月入球荒，主場1：0小勝水晶宮。

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